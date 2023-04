Rapid-Fans zerstückeln Austria-Banner auf der Tribüne

Das 339. Wiener Derby sorgte auf dem Feld und auf den Rängen für viel Schlagzeilen.

Das 339. Wiener Derby hatte alles zu bieten, was man von einem hitzigen Stadtduell erwartet. Doch für den absoluten Eklat sorgte ein Teil der Hardcore-Rapid-Fans in der 55. Minute. Da wurde nämlich im Block West ein Austria-Banner präsentiert, der vor den Augen aller Zuschauer im ausverkauften Weststadion und vor den TV-Schirmen zu sehen war. Doch damit nicht genug, während das Spiel lief wurde das "Fundstück" zerstückelt und weggeworfen. Ein Stich ins Herz eines jeden Austria-Fans.

Doch wie kamen die Hütteldorfer Supporter in dessen Besitz? Es hat mit der kürzlichen Auflösung der Viola Fanatics, eines der größten Ultra-Fanclubs der Austria, zu tun. In Fankreisen ist es ein ungeschriebenes Gesetz, dass sich ein Fanclub auflösen muss, wenn ihm eine Zaunfahne oder eine Choreo entwedet wird. Doch damit hatten die Grün-Weißen noch nicht genug. Um zusätzlich Salz in die Wunden zu streuen, hielten sie selbst noch ein Spruchband mit einem alten Leitspruch der aufgelösten Gruppierung: "Can't stop Fanatics?"