Rapid will gegen Altach Frust von der Seele schießen

Nach drei Niederlagen am Stück bleibt Rapid in diesem Frühjahr weit hinter den eigenen Erwartungen zurück. Im Heimspiel gegen das Schlusslicht Altach soll am Samstag (17 Uhr, live auf Sky) endlich der Knoten platzen und die Negativserie beendet werden.

Alles, was Sie über das Heimspiel der Hütteldorfer gegen SRC Altach am Samstag ( ab 17 Uhr, im Sport24-Liveticker ) wissen müssen:

Der SK Rapid gewann in der ADMIRAL Bundesliga die letzten sechs Duelle gegen den CASHPOINT SCR Altach allesamt zu null – das gelang Rapid nie zuvor gegen ein Team und passierte Altach nie zuvor. In der Bundesliga-Historie holte nur der Grazer AK 1902 gegen die SV Guntamatic Ried mehr Zu-null-Siege in Folge (7 – Nov. 1997 bis Juli 1999).



Der SK Rapid gewann erstmals in der ADMIRAL Bundesliga fünf Heimspiele in Folge gegen den CASHPOINT SCR Altach. In den letzten drei BL-Heimspielen kassierte Rapid kein Gegentor – gleich oft wie in den ersten 18 BL-Heimspielen gegen Altach zusammen.



Der SK Rapid verlor in der ADMIRAL Bundesliga erstmals seit Herbst 2022 wieder aufeinanderfolgende Heimspiele (diesmal 2, damals 4). Von den ersten sieben Heimspielen in dieser BL-Saison gewann der SK Rapid sechs und verlor keines.



Der CASHPOINT SCR Altach holte in der ADMIRAL Bundesliga aus den letzten beiden Spielen vier Punkte und damit doppelt so viele wie aus den ersten acht BL-Spielen unter Trainer Fabio Ingolitsch (2U 6N).



Im letzten Auswärtsspiel gewann der CASHPOINT SCR Altach erstmals wieder seit August 2024 ein Spiel in der Fremde in der ADMIRAL Bundesliga – beide in Linz (2. Runde 2:1 beim LASK, 18. Runde 3:1 bei Blau-Weiß Linz). In Wien gewann Altach zuletzt im Juni 2020 ein BL-Spiel, damals 2:0 bem FK Austria Wien – beim SK Rapid zuletzt am 25. Mai 2019 mit 2:1.