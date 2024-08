Doppeltes Baidoo-Glück bei den Bullen

Bullen-Defensivkraft Samson Baidoo steht bald mit einem Namensvetter auf dem Spielfeld.

Vizemeister RB Salzburg hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen und ein Jung-Juwel ausgegraben. Dabei gibt es nach Defensiv-Held Samson Baidoo bald einen weiteren "Baidoo" in der Mozartstadt. Der 18-jährige Edmund Baidoo verlässt den norwegischen Zweitligisten Sogndal, um bis 2029 die Bullen zu unterstützen. Der Ghanaer ist Offensivspieler, fühlt sich vor allem am Flügel wohl.

Baidoo: "Für mich wird ein Traum wahr!"

Für den Youngster, geht mit dem Wechsel ein Traum in Erfüllung. "Ich bin sehr aufgeregt, und für mich wird ein Traum wahr. Ich kenne den FC Red Bull Salzburg und weiß, dass der Klub über die Jahre viele gute Spieler entwickelt hat. Ich möchte ein weiterer davon sein, der mit dem Klub Erfolg hat und dann seinen Weg macht. Dafür werde ich hart arbeiten und alles tun", erklärte Baidoo. Der Stürmer stand seit März für seinen Ex-Klub in Norwegen auf dem Platz, kam dabei in 22 Partien auf 9 Tore und 7 Assists.

Youngster glänzte bei Ex-Klub

Dass Baidoo in Norwegen beeindruckende Leistungen erbringen konnte, sieht auch Bullen-Sportdirektor Bernhard Seonbuchner so: "Mit Edmund Baidoo konnten wir einen sehr spannenden Spieler verpflichten, der trotz seiner Jugend bereits im Erwachsenenfußball überzeugt hat. Er verfügt über eine gute Kombination aus Geschwindigkeit und Technik. Außerdem war er bei seinem Ex-Klub an vielen Toren direkt beteiligt, und wir sind überzeugt, dass er diese Attribute bei uns zeigen kann. Wir freuen uns auf Edmund, werden ihm aber auch die nötige Zeit zur Eingewöhnung geben."