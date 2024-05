Salzburg vor Verpflichtung von Klopp-Co-Trainer

Kurz vor Saisonfinale dürfte Serienmeister RB Salzburg trotz drohendem Meistertitelverlust einen Mega-Coup landen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge stehen die Bullen unmittelbar vor der Verpflichtung des Niederländers Pepijn Lijnders als Cheftrainer.

Englische Medien, sowie Transfer-Guru Fabrizio Romano hatten darüber berichtet, dass Lijnders zu einem Österreichischen Topklub zu wechseln soll. Und tatsächlich scheint sich die Spur zu bestätigen. Der 41-Jährige landete bereits am Dienstag in Salzburg und wurde von Bullen-Geschäftsführer Stephan Reiter in Empfang genommen.

© Instagram

Doch wer ist Pep Lijnders?

Ein Hauch vom Premier League umweht die österreichische Bundesliga! Lijnders, seit 2015 mit einer kurzen Unterbrechung Assistenztrainer bei Liverpool und somit der direkte Vertraute von Trainer-Legende Jürgen Klopp, steht kurz vor dem offiziellen JA zu Salzburg. Im Sommer verlassen beide Trainer die "Reds". Während sich Klopp eine Auszeit nimmt, will Lijnders die nächste Herausforderung angehen.

Von Jänner bis Mai 2018 war Lijnders in der zweithöchsten niederländischen Spielklasse Cheftrainer bei NEC Nijmegen, seine einzige Erfahrung in dieser Position. Doch trotz seines jungen Trainer-Alters verfügt der 41-Jährige bereits jede Menge Erfahrung. Seine Trainerlaufbahn startete Lijnders im Nachwuchs von PSV Eindhoven und auch beim FC Porto übernahm er jahrelang diverse Funktionen.

Nun steht er vor der Herausforderung, die Bullen-Dominanz zurück zu holen - und das, obwohl auch Top-Klubs wie Ajax Amsterdam und Besiktas Istanbul die Fühler nach ihm ausgestreckt haben sollen. Seit der Trennung von Ex-Coach Gerhard Struber Mitte April wird Salzburg von Interimstrainer Onur Cinel betreut und hat vor dem letzten Spiel am Sonntag gegen den LASK noch die theoretische Chance, Meister zu werden. Dass Cinel nach der Saison zu Kooperationsverein Liefering zurückkehren wird, war schon zu Beginn seiner Amtszeit festgestanden.