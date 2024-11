Salzburg im Heimspiel gegen LASK auf der Suche nach alter Stärke

Krisen-Salzburg will nach der Länderspielpause zurück in die Spur finden. Im Heimspiel gegen den LASK am Samstag (17 Uhr, live auf Sky) sollen wieder Serienmeister-Qualitäten aufblitzen.

Drei Spiele ohne geschossenen Treffer, nur Platz vier im Zwischenranking - nur das 3:1 in der Champions League bei Feyenoord übertünchte die für die Ansprüche der "Bullen" miserable nationale Ausbeute. Am Samstag (ab 17 Uhr, im Sport24-Liveticker) sollen im Heimspiel gegen den LASK wieder alte Qualitäten zu sehen sein. Die Linzer wollen im Kampf um die Top Sechs die Gunst der Stunde nutzen.

»Müssen uns verbessern«

"Es ist klar, dass wir uns verbessern müssen. Die Burschen wissen das", sagte Pep Lijnders vor dem Duell des Vierten mit dem Siebenten. Elf Punkte fehlen dem Team des Salzburg-Trainers schon auf Sturm Graz, der Vizemeister hat immerhin zwei Partien weniger ausgetragen. Bei ähnlichen Vorstellungen wie zuletzt beim 0:2 bei Blau-Weiß Linz wird der Rückstand auf den Meister jedoch eher noch anwachsen.

Salzburger zuletzt ohne Sieg und ohne Tor

Lijnders tätigte danach auch öffentlich Kritik an der Leistung. In den vergangenen beiden Wochen fehlten 15 Nationalspieler, mit einer Gruppe von 13, 14 Spielern sei es dennoch möglich gewesen, gut zu arbeiten, berichtete der Niederländer nun. Darauf angesprochen, dass gegen den WAC (0:0), den GAK (0:0) und bei Blau-Weiß kein einziges Salzburger Tor fiel, meinte Lijnders knapp: "Daran haben wir gearbeitet, das ist klar."

Der Fokus sei völlig auf die eigene Leistung gerichtet, merkten sowohl der Chefcoach als auch Kapitän Alexander Schlager an. Von einer Reaktion war die Rede. Das Champions-League-Auswärtsspiel beim deutschen Meister Bayer Leverkusen am Dienstag soll ausgeblendet sein. "Dieses Spiel zählt derzeit noch nicht. Jetzt wartet einmal der LASK. Das fühle ich auch in der Mannschaft", sagte Lijnders. Ihm fehlt nun auch Maurits Kjaergaard langfristig. Nach einer Sprunggelenk-Operation wird der Däne in rund drei Monaten wieder zurückerwartet.

Linzer in Vorsaison zweimal Salzburg-Bezwinger

Der LASK verlor in der letzten Runde der Vorsaison in einem für die Athletiker wenig bedeutenden Spiel in Wals-Siezenheim mit 1:7. Davor holten sie gegen den vormaligen Serienmeister zweimal (1:0/a, 3:1/h) alle drei Zähler. Markus Schopp warnte nun vor einem sehr motivierten Gegner. "Uns erwartet eine Mannschaft, die darauf aus ist, Punkte gutzumachen", erklärte der Chefcoach der Gäste. Er war beim 0:1 im ersten Duell dieser Saison noch für Hartberg tätig. Damals agierte Salzburg noch in deutlich besserer Form als zuletzt.

Einstimmung für Conference-Legaue-Hit

Selbstredend erwartete Schopp einen schweren Auftritt für seine Elf. Dennoch: "Für uns ist es wichtig, mit der klaren Überzeugung hinzufahren, dort drei Punkte holen zu können. Diese Energie werden wir benötigen." Mit einem Auswärtssieg würde der LASK jedenfalls an Salzburg vorbeiziehen und sich auch für seinen nächsten internationalen Auftritt bestens einstimmen. Am kommenden Donnerstag gastieren Robert Zulj und Co. in der Conference League auswärts bei Borac Banja Luka. Ein Sieg in Bosnien ist mit Blick auf die Aufstiegschancen nach drei bisher sieglosen Auftritten Pflicht.