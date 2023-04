Schock in Graz! Fan fliegt in den Stadiongraben

Schon wieder schreckliche Szenen in Graz: Ein Austria-Fan ist beim Torjubel zum 1:0 in den tiefen Stadiongraben gestürzt. Das Spiel wurde unter einem gellenden Pfeifkonzert fortgesetzt.

Erst brandete Jubel bei den Austria-Fans in der Grazer Merkur-Arena auf, doch plötzlich war nach dem Tor von Haris Tabakovic Panik in den Gesichtern der Anhänger und Spieler zu sehen. Doch was war passiert? Die Veilchen gehen früh im Hit gegen Sturm (hier im Sport24-Liveticker) in Führung, die Spieler laufen zum Jubeln auf den Fansektor zu. Doch plötzlich sieht man den Torschützen wild gestikulierend nach Hilfe rufen.

Ein Fan dürfte laut ersten Informationen mit dem Kopf voran von der Tribüne in den metertiefen Stadiongraben gefallen sein. Sofort eilen die Einsatzkräfte zum Unglücksort. Unter einem gellenden Pfeifkonzert wird die Partie fortgesetzt. Die Fans verstummten, wollten den Ersthelfern die Möglichkeit in Ruhe ihre Arbeit machen lassen. Nach zehn Minuten das erste Update: Der Fan konnte bereits ins Krankenhaus abtransportiert werden.

Es ist der dritte Zwischenfall 2023 im Rahmen eines Ligaspiels in der steirischen Landeshauptstadt. Vor dem heutigen Ankick wurden sogar noch ein Lebensretter geehrt.