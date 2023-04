Anpfiff von Cup-Hit Sturm gegen LASK verschoben

Erneut sorgt ein medizinischer Zwischenfall vor dem Spiel in Graz für einen verzögerten Anpfiff.

Erneut herrscht vor einem Fußball-Kracher im ausverkauften Grazer Stadion Gänsehautstimmung. Wie bereits am vergangen Sonntag in der Bundesliga gegen Rapid verzögert ein medizinischer Notfall in den Anpfiff des Cup-Hits zwischen Sturm und dem LASK (im Sport24-Liveticker).

Diesmal musste weiblicher Sturm-Fan im Sektor 23 reanimiert werden. Laut Vereins-Angaben war ein über 30-Köpfiges Rettungsteam im Einsatz und die Betroffene wird mittlerweile für den Transport ins Krankenhaus vorbereitet. Der Anpfiff wurde vorerst auf 21 Uhr nach hinten verschoben.