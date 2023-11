Das sagt der neue Rapid-Trainer

Es ist fix! Am Dienstag (14.30) leitet Robert Klauß (38) als neuer Rapid-Trainer die erste Einheit mit den Grün-Weißen in Hütteldorf.

Die Katze ist aus dem Sack - der Deutsche folgt Zoran Barisic als Rapid-Trainer nach. Am Montag wurde der Deal in trockene Tücher gebracht. Klauß unterschrieb einen Dreijahres-Vertrag bis 2026. Wen Klauß, der unter Julian Nagelsmann und Ralf Rangnick bei RB Leipzig tätig war, als Co-Trainer mitnimmt, ist noch offen. Am Dienstag, um 14.30 Uhr wird er bereits die erste Trainingseinheit auf der Rapid-Bank leiten.

Robert Klauß: »Kann es kaum erwarten«

In einem ersten Statement sagt der Neo-Cheftrainer: "Ich freue mich, dass es nun wirklich geklappt hat! In meinen ersten Stunden in Wien konnte ich bereits sehr interessante Einblicke von meinem neuen Klub sammeln und auch erste Gespräche führen. Die Aufgabe beim SK Rapid war für mich ab der ersten Kontaktaufnahme enorm reizvoll und ich bin sicher, dass in der Mannschaft ein gutes Potenzial steckt, um erfolgreich Fußball zu spielen. In diesem Jahr stehen für uns noch drei sehr wichtige Spiele auf dem Programm, ich starte auf alle Fälle mit höchster Motivation in die neue Aufgabe und kann es kaum erwarten, mit meinen neuen Kollegen und der Mannschaft die Arbeit auf und auch abseits des Rasens aufzunehmen."

Präsident Wrabetz: »Hat uns absolut überzeugt«

Auch Rapid-Präsident Alexander Wrabetz ist zufrieden mit der Personalentscheidung: "Markus Katzer hat die Suche nach einem neuen Coach höchst professionell und mit einem zügigen Tempo in Angriff genommen und bewältigt. Ich freue mich, dass wir nun mit Robert Klauß einen trotz seines jungen Alters bereits erfahrenen Cheftrainer in unseren Reihen begrüßen dürfen. Er hat uns bei den Gesprächen mit seinem Auftreten und seinem Konzept allesamt absolut überzeugt und auch bei den vielen Erkundigungen, die wir über ihn eingeholt haben, bekamen wir sehr positive Rückmeldungen. Ich wünsche Robert Klauß einen guten Einstand, viele erfolgreiche Spiele und freue mich auf die künftige Zusammenarbeit. Er genießt das Vertrauen des gesamten Präsidiums, das dieser Personalentscheidung einstimmig zugesprochen hat."

GF Steffen Hofmann: »Identifiziert sich zu hundert Prozent mit unserer Philosophie«

Steffen Hofmann, der so wie sein Geschäftsführer-Kollege Wirtschaft Marcus Knipping voll in die Entscheidungsfindung eingebunden war, meint: „Ich bin glücklich, dass wir mit Robert Klauß einen jungen, engagierten und modernsten Standards verpflichteten Trainer gefunden haben, der sich zu hundert Prozent mit unserem Weg und unserer Philosophie identifiziert. Gerade die Erfahrungen, die er in meiner engeren Heimat beim 1. FC Nürnberg gesammelt hat, werden ihm auch bei uns helfen, da der ´Glubb´ in einigen Bereichen nicht zu leugnende Ähnlichkeiten mit unserem Verein hat. Zudem hat er als Co-Trainer von zwei der international besten Fußballlehrer unserer Zeit in Leipzig unbezahlbare Expertise sammeln können und ich bin überzeugt, dass er viel frischen Wind in unsere Mannschaft und den gesamten Klub bringen wird“, so Steffen Hofmann als Sprecher der Geschäftsführung.

Sportchef Markus Katzer: »Von Anfang an Wunschkandidat«

Geschäftsführer Sport Markus Katzer, der seinem Aufgabengebiet entsprechend federführend bei der Trainerauswahl im Einsatz war, sagt: "Robert Klauß war von Anfang an einer der absoluten Wunschkandidaten, umso mehr freut es mich, dass sich der positive Eindruck in unseren persönlichen Gesprächen nicht nur bestätigt, sondern sogar verstärkt hat und wir uns ebenso professionell wie zügig über die Vertragsmodalitäten einigen konnten. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass er perfekt zu uns passt, er erfüllt unser Anforderungsprofil hervorragend. Nun wird sich Robert mit allen Trainern und Betreuern, die bei uns tätig sind, persönlich austauschen und ich bin sicher, dass wir am Beginn einer sehr guten Zusammenarbeit stehen."