Es ist fix: Robert Klauß ist neuer Rapid-Trainier

Fünf Tage nach dem Rauswurf von Zoran Barisic hat Rapid einen neuen Trainer: Der Deutsche Robert Klauß (38) übernimmt beim Rekordmeister.

Bei der Mitgliederversammlung letzten Samstag haben sich die Rapid-Chefs in Sachen Trainer-Frage noch zurück gehalten.

Zwei Tage später gibt es offenbar eine Entscheidung: Ex-Nürnberg-Trainer Robert Klauß wird neuer Rapid-Trainer.

Doch wer ist dieser Klauß? Als Spieler nur mäßig erfolgreich, startete er als Trainer bereits in jungen Jahren durch. In deutschen Medien wird er "Julian Nagelsmann des Osten" genannt. Klauß wurde 1984 in Eberswalde (damals DDR) geboren. Die Trainerprüfung schloss er mit der Note 1,0 als Jahrgangsbester ab. Das hatte nicht einmal der nunmehrige deutsche Bundestrainer Julian Nagelsmann (1,3) geschafft. Das Profi-Handwerk lernte Klauß in der Red-Bull-Schmiede von RB Leipzig. Dort war er von 2018 bis 2020 "Co" von Nagelsmann.

Letzte Trainer-Station von Robert Klauß war der 1. FC Nürnberg, wo er Anfang Oktober 2022 vor die Tür gesetzt wurde. Der Grund war der latent ausbleibende Erfolg - in seinen letzten 18 Spielen als Trainer hatte Klauß nur 16 Punkte geholt.

Jetzt soll er Rapid mit dem Nagelsmann-Spirit zurück in die Erfolgsspur bringen.