Happy Birthday, SK Rapid!

Rapid-Trainer Robert Klauß bat beim 125-Jahre-Jubiläum zum 1. Training

Den 8. Jänner hat jeder Rapid-Fan ohnehin schon rot im Kalender unterstrichen. Grund: An diesem Tag feiert der heimische Rekordmeister seinen Geburtstag. Am Montag fand dieses Ereignis bereits zum 125 Mal statt. Zu Ehren der großen grün-weißen Klubgeschichte luden die Hütteldorfer am Abend zur Jubiläums-Geburtstagsparty ein. Hier wurde auch das neue 125-Jahre-Trikot in den Gründerfarben Blau und Rot präsentiert.

Coach Klauß bat zum 1. Training

Bereits am Nachmittag bat der aktuelle Rapid-Trainer Robert Klauß seine Mannschaft zum ersten Training nach der Winterpause wieder auf den Rasen. Nicht mit dabei war Thierry Gale (21). Der Flügelflitzer verletzte sich bei seinem Heimaturlaub auf Barbados beim Laufen. Teamarzt Dr. Lukas Brandner operierte den Ende August vom georgischen Europacupstarter FC Dila Gori gekommenen Barbadier bereits im Rudolfinerhaus Wien.

Das Pflichtspiel-Comeback der grün-weißen Nummer 16 wird – je nach Heilungsverlauf – in einigen Wochen erfolgen.