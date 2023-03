Spielplan für Meistergruppe fix: Rapid startet mit Schlager gegen Sturm

Nach der Länderspielpause startet die Fußball-Bundesliga mit der Qualifikations- und Meistergruppe in die entscheidende Phase durch. Die ersten Spiele haben es in sich.

Vor den wichtigen Bundesligaspielen steht noch die EM-Qualifikation am Programm. Doch bereits am 31. März startet die Qualifikationsgruppe mit der Partie Hartberg gegen Austria Lustenau. Die Partie startet am Freitag um 19:30.

Am Samstag gehen dann die beiden restlichen Partien WAC gegen Ried und Altach gegen WSG Tirol um 17:00 über die Bühne. Der angestammte Sonntag für die Meistergruppe bleibt auch heuer bestehen. Zwei Spiele werden um 14:30, eines um 17:00 stattfinden. Am ersten Spieltag wird die Wiener Austria den Lask empfangen. Klagenfurt ist bei Salzburg zu Gast.

Der Schlager der Runde steigt dann zwischen Rapid und Sturm. Die beiden Highlights, die Wiener Derbys, sind für den 16. April in Hütteldorf und den 14. Mai in Favoriten anberaumt.