Steirer-Derby: GAK gastiert in Hartberg

Der Letzte empfängt den Vorletzten im Duell der bisher einzig sieglosen Teams in der Fußball-Bundesliga:

Für Gastgeber TSV Hartberg, der erst drei Partien ausgetragen hat, und den einen Punkt davor liegenden GAK ist daher ein Punktezuwachs am Samstag (ab 17 Uhr im sport24-Liveticker) zum Auftakt der 5. Runde wichtig. Anschließen wollen beide Teams an ihre Kantersiege in der 2. ÖFB-Cup-Runde. Hartberg setzte sich in Lafnitz mit 6:0 durch, der GAK schoss die SVG Reichenau-Innsbruck gar mit 9:0 ab.

Klare Marschroute

"Neun Tore sind auch gegen einen Regionalligisten nicht alltäglich, es hat gut getan", sagte GAK-Trainer Gernot Messner. In der Liga sei man zuvor im gegnerischen Sechzehner nicht konkret genug gewesen bzw. zu fahrlässig mit Chancen umgegangen. "Das ist das, was wir verbessern wollen und müssen", gab der 43-Jährige die Marschroute vor. Doch auch in der Defensive bedarf es beim Aufsteiger einer Steigerung. Nur beim 0:0 bei der WSG Tirol gab es keinen Gegentreffer, sonst waren es zwischen zwei und vier, letzteres zuletzt beim 2:4 in Wolfsberg.

Brennen auf Samstag

Als unangenehmer Gegner wollen sich aber auch die Hartberger im ersten Duell der beiden Mannschaften auf Profiebene präsentieren. "Wir brennen alle auf Samstag, wollen den Schwung vom Cupspiel mitnehmen und unter allen Umständen die drei Punkte in Hartberg behalten", sagte TSV-Offensivspieler Donis Avdijaj. Darauf hofft auch Coach Markus Schopp. "Letzter gegen Vorletzter, die Voraussetzungen sind klar. Wir spielen zu Hause, wollen ein richtig gutes Spiel machen und versuchen uns voll und ganz auf uns selbst zu konzentrieren."

TSV Hartberg - Grazer AK (Hartberg, Profertil Arena, 17.00 Uhr, SR Altmann)

Hartberg: Sallinger - Heil, Komposch, Wilfinger, Pfeifer - Kainz, Omoregie - Schwarz, Prokop, Avdijaj - Mijic

GAK: Meierhofer - M. Lang, M. Jovicic, Filipovic, Italiano - Satin, Dressel - Cipot, Lichtenberger, Frieser - Cheukoua