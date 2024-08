Prass-Abgang von Sturm fix

ÖFB-Teamspieler Alexander Prass kehrt Sturm Graz den Rücken, um ab sofort in der deutschen Bundesliga zu kicken.

Nach drei Jahren bei Double-Sieger Sturm Graz ist es für den österreichischen Nationalteamspieler Alexander Prass Zeit das Nest zu verlassen. Den 23-Jährigen zieht es in die deutsche Bundesliga zur TSG Hoffenheim, für die auch ÖFB-Kollege Florian Grillitsch auf dem Platz steht.

Vom Zweitligisten zum Double-Sieger

Im Sommer 2021 kam Prass ablösefrei vom FC Liefering zu den "Schwoazn" und glänzte in insgesamt 130 Partien mit zwölf Toren und 26 Assists. Dass der Youngster innerhalb der letzten drei Jahre eine beeindruckende Entwicklung durchgemacht hat. betonte auch Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker.

"Alexander Prass kam vor drei Jahren als 20-Jähriger aus der zweiten Liga zu uns und geht als ÖFB-Teamspieler in eine der besten Ligen der Welt. Er ist ein Paradebeispiel für die Entwicklung, die junge Spieler beim SK Sturm nehmen können und wir sind stolz auf den gemeinsamen Weg, den wir mit Alex gegangen sind", so Schicker. "Sein Abgang ist für uns sportlich natürlich ein herber Verlust, aber Alex hat sich diesen Schritt mit harter Arbeit absolut verdient und wir freuen uns für ihn, dass er sich seinen Wunsch, in eine europäische Top-Liga zu wechseln, erfüllen konnte."

Prass: "Zu Sturm zu kommen war eine goldrichtige Entscheidung."

Prass selbst ist für seine Zeit beim amtierenden österreichischen Meister dankbar: "Vor drei Jahren zum SK Sturm zu kommen, war auch im Rückspiegel betrachtet eine goldrichtige Entscheidung. Ich konnte mich als Spieler und Mensch weiterentwickeln, durfte mit diesem fantastischen Klub dreimal im Europacup spielen und drei wunderschöne Titel gewinnen", schwelgte der Mittelfeldspieler in Erinnerungen.

"Ich freue mich extrem auf die Herausforderung in der deutschen Bundesliga, die mit Hoffenheim auf mich wartet - werde die Stadt Graz, den Klub, meine Teamkollegen und die unglaublichen Fans in Liebenau aber auch richtig vermissen. Danke an euch alle, ich werde die tolle Zeit in Graz nie vergessen!"