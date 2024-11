Wer folgt auf Meister-Coach? Grazer auf der Suche nach Ilzer-Ersatz

Sturm-Graz-Meistercoach Christian Ilzer nimmt Anflug Richtung Hoffenheim und in der Steiermark herrscht schon das Grübeln über seinen Nachfolger.

„Ich würde mir einen großen Klub zutrauen“, hatte BW Linz-Trainer Gerald Scheiblehner vor wenigen Wochen noch betont. Hat er da schon geahnt, dass der Posten von Christian Ilzer bald vakant sein könnte? Der Sturm-Graz-Coach steht kurz vor einem Wechsel zu Hoffenheim – und könnte nicht nur selbst, sondern auch seinen gesamten Trainerstab in die Bundesliga mitnehmen. Sollte der Millionen-Deal tatsächlich in trockene Tücher kommen, stellt sich bei den Blackies die brennende Frage: Wer folgt auf den Erfolgscoach?

Scheiblehner-Fußball passt zum Meister

Ein Name, der in mehreren Medienberichten sofort genannt wurde, ist der von Scheiblehner. Ähnlich wie Ilzer ist er ein großer Befürworter des Pressing-Fußballs und eng befreundet mit Ilzer. Für den aktuellen BW-Trainer, der noch bis Ende der Saison einen Vertrag hat, müsste der Meister jedoch eine Ablösesumme an die Oberösterreicher zahlen.

Daher ist es wahrscheinlicher, dass zunächst Ex-Teamspieler und Sturm-II-Coach Jürgen Säumel als Interimslösung einspringt. Der Amateure-Trainer feierte mit der YL-Mannschaft zuletzt einen überraschend starken 3:2-Sieg bei Borussia Dortmund und liefert auch in der 2. Liga ab, wo er mit Platz acht ein gutes Ergebnis einfährt. Ein längeres Engagement Säumels ist daher keineswegs ausgeschlossen. Weiters könnte bei der Suche auch der neue Sportgeschäftsführer eine Rolle spielen, dessen Position ebenfalls noch nicht festgelegt ist. Es bleibt also spannend!

Diese Kandidaten sind ebenfalls zu haben

Auch andere heimische Trainer sind heiß auf einen neuen Job! In den letzten sechs Bundesliga-Saisonen gab es satte 53 Trainerwechsel (inklusive Interims-Lösungen) – Grund genug, einen Blick auf die aktuell vereinslosen Coaches zu werfen. Der bekannteste unter ihnen: Ex-Rapid-Boss Zoran Barisic. Der 54-Jährige ist seit seinem Rauswurf in Hütteldorf vor einem Jahr arbeitslos. Mit Rapid wurde er 2007/08 Meister – und kennt sich daher bestens mit dem Titel aus, den Sturm Graz unbedingt verteidigen will.

Ein heißer Tipp kommt auch vom Stadtrivalen GAK. Der Aufsteiger hat sich gerade von Coach Gernot Messner getrennt. Zwar hat er keinen einzigen Bundesliga-Sieg geholt, kennt aber die Murstadt in- und auswendig. Ebenfalls zu haben: Ex-Austria-Coach Michael Wimmer. Der Deutsche wird zwar gerade als Top-Kandidat bei Grasshopper Zürich gehandelt. Aber wenn der Double-Champion anklopft, könnte er durchaus schwach werden und nach Österreich zurückkehren.

Fakt ist: Die Trainerfrage bei Sturm wird zur echten Nervensache! Wer am Ende das Rennen macht, wird sich zeigen – und ob Ilzer tatsächlich Richtung Bundesliga abhebt.