Sturm mit Zittersieg über Schlusslicht Altach

Im Nachtragsspiel der Bundesliga feiert Sturm Graz einen knappen 1:0-Auswärtssieg beim Tabellenletzten SCR Altach.

Endlich kann Sturm wieder lachen: Die Grazer beenden nach acht Pflichtspielen ohne Sieg mit 1:0 in Altach ihren Negativlauf. Bitter für die Vorarlberger, die damit weiter Schlusslicht sind.

Dabei hatte Altach eigentlich den besseren Start: Ein Volleyschuss von Nuhiu ging drüber (25.), nur zwei Minuten später ebenso ein Sitzer von Reiter (27.). Die vergebene Großchance rächte sich. Flacker Eckball von Jantscher, Affengruber und Ljubic ließen durch und Sarkaria schoss ein (37.) – das für 1:0 Sturm aus dem Nichts!

In der Folge ging es hin und her, die Torhüter Casali und Siebenhandl retteten mehrmals in höchster Not. Sturm gab die Führung und den Sieg aber nicht mehr aus der Hand – 1:0.