× Transfer-Check der Bundesliga-Klubs

Am Deadline-Day der Winter-Transferzeit schlugen die Bundesligisten noch einmal zu. Vor allem die Wiener Klubs rüsteten für den Kampf um die Top-6 auf.

Rapid holte mit dem Schweden Isak Jansson der leihweise vom FC Cartagena (Spanien) kommt ein Offensiv-Talent. Die Hütteldorfer besitzen zudem eine Kauf-Option auf Jansson. Sportdirektor Markus Katzer reagierte mit dem Last-Minute-Transfer auf die Verletzungsserie in der Offensivabteilung (Oliver Strunz und Thierry Gale). Außerdem kassierte Rapid mit Kühns Verkauf 3,5 Millionen Euro von Celtic Glasgow. Der im Herbst bei Hartberg überzeugend agierende Christoph Lang kam um rund ein Fünftel der Summe von Sturm Graz nach Wien. Marco Grüll wechselt im Sommer ablösefrei in die deutsche Bundesliga zum SV Werder Bremen. Der Offensivmann wird in Hütteldorf mit Blick auf die Meistergruppe noch benötigt.

© SK Rapid Wien ×

Austria verstärkt sich mit Bayern-Power

Austria Wien bediente sich beim FC Bayern München. Rohdiamant Frans Krätzig wird die Veilchen bis Juni im Mittelfeld verstärken. Der 21-jährige DFB-Nachwuchsteamspieler hatte beim deutschen Rekordmeister im Herbst seine ersten sieben Profieinsätze erhalten. Nun soll Krätzig in der Bundesliga Einsatzminuten sammeln. „Ich bin überzeugt, dass er uns im Frühjahr verstärken wird. Er ist ein ballsicherer und technisch guter Fußballer, der aufgrund seiner fußballerischen Qualität sehr variabel einsetzbar ist: links, halblinks oder auch auf der linken Achter- oder Sechser-Position - er gibt uns mehr Flexibilität“, sagte Austria-Trainer Michael Wimmer.

© Getty ×

Salzburg zahlt 7 Mio. Euro für BVB-Jungstar

Während sich die Wiener beinahe bis zur letzten Minute Zeit ließen, griff Salzburg schneller zu: Die Akquirierung von Borussia Dortmunds Talent Hendry Blank soll die „Bullen“ vorerst vier Millionen Euro kosten, könnte sich inklusive möglicher Bonus-Zahlungen aber auf bis zu sieben Millionen steigern. Der 19-jährige Innenverteidiger kam im Herbst hauptsächlich im zweiten Team des BVB zum Zug, gab im Jänner aber sein Debüt in der Bundesliga. Er wird mit Blick auf Sommer aufgebaut, wenn mit Oumar Solet und Strahinja Pavlovic den Klub wohl verlassen.

© Red Bull ×

Hartberg: Top-Scorer Entrup darf nicht weg

Der WAC verpflichtete nach dem Abschied von Bamba mit dem Malier Sankara Karamoko (20) den nächsten Stürmer mit wieder Verkaufspotenzial. Hartberg fürchtete nach Lang mit Maximilian Entrup einen weiteren Leistungsträger zu verlieren. Ein Transfer des heimischen Nationalspielers zum deutschen Zweitliga-Spitzenclub Holstein Kiel kam nicht zustande. Im Sommer stehen aber auch hier die Zeichen auf Abschied. Entrup forciert einen Auslands-Transfer.

FC Red Bull Salzburg:

Zugänge: Timo Horn (GER, vereinslos), Flavius Daniliuc (US Salernitana/ITA, Leihe), Hendry Blank (GER, Borussia Dortmund), Raphael Hofer (Blau-Weiß Linz, Leih-Ende, weiterverliehen an FC Liefering), Gaoussou Diakite (MLI, Guidars FC/MLI, weiterverliehen an FC Liefering),

Abgänge: Kamil Piatkowski (POL, Granada/ESP, Leihe), Nico Mantl (GER, Viborg/DEN, Leihe), Douglas Mendes (BRA, Red Bull Bragantino/BRA, Leihe)

SK Sturm Graz:

Zugänge: Vitezslav Jaros (CZE, Liverpool, Leihe), Mika Biereth (DEN-ENG, Motherwell/SCO, Leihe von Arsenal)

Abgänge: Christoph Lang (Rapid/zuvor an Hartberg verliehen), Vesel Demaku (Altach, Leihe), Mohammed Fuseini (GHA, Randers FC/DEN, Leihe), Bryan Teixeira (FRA/KAP, 1. FC Magdeburg, Leihe)

LASK:

Zugänge: Valon Berisha (KOS, vereinslos), Lucas Copado (GER, Bayern München II), Matodi Maksimov (MKD, Shkendija Tetovo/MKD, weiterverliehen an Aalesunds FK/DEN), Moses Usor (NGR, nach Leihe fix verpflichtet von Slavia Prag)

Abgänge: Husein Balic (LKS Lodz/POL), Tobias Anselm (Viktoria Köln, Leihe), Thomas Goiginger (VfL Osnabrück/GER), Ebrima Darboe (GMB, Sampdoria Genua/von AS Roma geliehen)

TSV Hartberg:

Zugänge: Onurhan Babuscu (Gaziantep FK, Leihe/TUR)

Abgänge: Christoph Lang (Sturm Graz, Leih-Ende), Marin Karamarko (CRO), Jürgen Lemmerer (SKU Amstetten, Leihe)

SK Austria Klagenfurt:

Zugänge: Ali Loune (MAR, 1. FC Nürnberg, Leihe), Anton Maglica (CRO, Zrinjski Mostar), David Toshevski (MKD, FK Rostow/RUS, weiterverliehen an HNK Sibenik/CRO), Laurenz Dehl (GER, Union Berlin, weiterverliehen an Viktoria Berlin), Max Besuschkow (Hannover 96/Leihe)

Abgänge: Turgay Gemicibasi (Göztepe), Laurenz Dehl (Leihe bis Sommer zu Viktoria Berlin), David Toshevski (Leihe bis Sommer zu HNK Sibenik), Iba May, David Toshevski (Leihe bis Sommer zu Viktoria Berlin)

Rapid Wien:

Zugänge: Christoph Lang (SK Sturm/zuletzt verliehen an Hartberg), Noah Bischof (Altach), Isak Jansson (FC Cartagena/Leihe)

Abgänge: Nicolas Kühn (GER, Celtic Glasgow/SCO), Patrick Greil (SV Sandhausen/GER), Ante Bajic (SV Ried)

Wolfsberger AC:

Zugänge: Michael Morgenstern (Lendorf), Sankara Karamoko (CIV, ASEC Mimosas/CIV), Cheick Mamadou Diabate (Maccabi Petah Tikva)

Abgänge: Mohamed Bamba (CIV, FC Lorient/FRA), Kevin Bukusu (GER, Zalgiris Vilnius)

FK Austria Wien:

Zugänge: Frans Krätzig (GER, FC Bayern, Leihe)

Abgänge: Matan Baltaxa (ISR, Maccabi Tel Aviv), Aleksandar Jukic (FK Sotschi/RUS), Matthias Braunöder (Como 1907/ITA, Leihe)

Blau-Weiß Linz:

Zugänge: Joao Luiz Soares Alves (BRA, Schwarz-Weiß Bregenz)

Abgänge: Raphael Hofer (Salzburg, Leih-Ende), Felix Gschossmann (SKN St. Pölten, Leihe), Yunus Karakaya (Edelweiß)

SCR Altach:

Zugänge: Ousmane Diawara (MLI/SWE, Landskrona BolS/SWE), Vesel Demaku (Sturm Graz, Leihe), Sofian Bahloul (FRA, FC Wil/SUI)

Abgänge: Noah Bischof (Rapid), Csaba Bukta (HUN)