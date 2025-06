Trotz Tiefflug-Saison: Altach-Klublegende gibt Cheftrainer zweite Chance

Die erste Amtshandlung von Neo-Altach-Sportdirektor und Klublegende Philipp Netzer (39) lässt nicht lange auf sich warten: Fabio Ingolitsch (33) darf als Cheftrainer bleiben und bekommt eine zweite Chance!

Mit Ingolitsch als Cheftrainer war es für den SCR Altach eine durchwachsene Saison. Es war ein Zittern bis zum bitteren Ende. Altach fixierte den Klassenerhalt erst am letzten Spieltag. Dennoch hält Philipp Netzer, Sportdirektor-Nachfolger von Roland Kirchler (54) an Trainer Ingolitsch fest und garantiert ihm "Rückendeckung von allen Seiten."

Allerdings wird Netzer einige Änderungen im Trainerteam vornehmen, wie er am Dienstag bei seiner Präsentation verkündete.

Vorarlberger Ex-Torhüter sollen helfen

Netzer will intensiv mit dem Trainer zusammenarbeiten: „Es gibt einen offenen Austausch mit Fabio.“ Es gelte, „richtige Personalentscheidungen zu treffen, was Kaderplanung und das Trainerteam betrifft“. Unter anderem fehlen den Vorarlbergern ein Athletikcoach sowie einen Videoanalysten. Die Vorarlberger Ex-Torhüter Martin Kobras und Michael Langer, der gerade erst bei Schalke seine Karriere beendete, sind im Gespräch für Aufgaben im Verein und sollen helfen, den Klub wieder in die richtige Spur zu bekommen.

Eric Orie, kein Unbekannter im Vorarlberger Fußball als Ex-Cheftrainer von FC Lustenau und dem FC Dornbirn, soll als Sportkoordinator speziell im Scouting-Bereich für erfolgbringende Entscheidungen sorgen.