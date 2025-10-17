Alles zu oe24VIP
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
  6. WAC
peter pacult wac
© gepa

Bundesliga

Peter Pacult feiert WAC-Comeback gegen Ried

17.10.25, 20:26
Teilen

Peter Pacult feiert sein Bundesliga-Comeback beim Wolfsberger AC gegen Aufsteiger SV Ried. Der WAC ist fünf Spiele ungeschlagen, während Ried die historische 1.000-Punkte-Marke anpeilt. Spannung im Lavanttal garantiert.

Am Samstag (17.00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) feiert Peter Pacult sein Comeback als Bundesliga-Trainer beim Wolfsberger AC. Nach einem halben Jahr Pause übernimmt der 65-jährige Wiener die Nachfolge von Dietmar Kühbauer und trifft gleich auf Aufsteiger SV Ried. Der WAC ist aktuell in Top-Form mit fünf ungeschlagenen Spielen und drei Siegen in Serie.

Pacult setzt auf intakten Kader

Bis auf David Atanga stehen dem neuen Trainer alle Spieler zur Verfügung. Pacult beobachtete in den ersten Trainingseinheiten besonderen Eifer: "Jeder will sich vor dem neuen Trainer präsentieren." Seine Erwartungen sind klar: "Dass wir erfolgreich spielen und jeder seine Leistung abruft, wie er sie in der Vergangenheit abgerufen hat." Der WAC befindet sich im Rennen um die Top-Plätze.

Ried vor historischem Meilenstein

Die Innviertler könnten bei einem Punktgewinn die magische Grenze von 1.000 Bundesliga-Punkten erreichen. Seit ihrem ersten Aufstieg 1995 bestritten sie 825 Partien im Oberhaus. Trainer Maximilian Senft sieht im Trainerwechsel beim WAC "neue und unsichere Variablen", betont aber: "Klar ist jedoch, dass uns die Qualität des gegnerischen Kaders vor größere Herausforderungen stellen wird." Schwerer Verlust für Ried: Mark Grosse fällt nach einer Gehirnerschütterung aus, die er bei einem Testspiel mit Notarzt-Transport erlitt.

Mögliche Aufstellungen:

Wolfsberger AC - SV Ried

  • Anpfiff: 17.00 Uhr
  • Stadion: Lavanttal-Arena, Wolfsberg
  • Schiedsrichter: Weinberger

Ergebnisse 2024/25:

  • keine

WAC: Polster - Baumgartner, Nwaiwu, Wimmer - Matic, Piesinger, Schöpf, Renner - Zukic - Gattermayer, Pink

Es fehlen: Atanga (Muskelfaserriss)

Ried: Leitner - Havenaar, Sollbauer, Steurer - Rossdorfer, Maart, Mayer, Pomer - Bajic, Kiedl, Van Wyk

Es fehlen: Grosse (Gehirnerschütterung), Kirnbauer (Sprunggelenk), Mesic (Kreuzbandriss), Stöger (verletzt)

Live auf Sky.

