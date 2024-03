Paukenschlag: Bundesliga-Trainer tritt zurück

Nach der Saison muss sich der einzige Tiroler Bundesliga-Klub um einen neuen Cheftrainer umschauen.

Thomas Silberberger (50) führte die WSG Tirol in die höchste Spielklasse. Nach der aktuellen Saison zieht der gebürtige Tiroler einen Schlussstrich unter seine langjährige Tätigkeit. "Das schlummert schon das ganze Jahr in mir. Jetzt will ich Klarheit schaffen", erklärte Silberberger. Die Entscheidung habe er bereits in der Winterpause getroffen. Silberberger war seit 2013 bei der WSG die aufgrund mangelnder Sponsoren um den Verbleib in der Bundesliga zittern. Aktuell liegt WSG Tirol in der Admiral-Bundesliga auf dem 11. und damit vorletzten Tabellenrang.

