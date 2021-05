Am Samstag (17 Uhr) ist alles angerichtet für die Titel-Party: Salzburg erhält nach WSG-Hit die Meisterschale.

Seit Tagen hängen in der Stadt Salzburg-Fahnen, die Trikots mit dem goldenen Achter sind bereit – es ist alles angerichtet für die Titel-Party der Bullen. Nach dem Heimspiel gegen die WSG am Samstag (ab 17 Uhr im Sport24-Liveticker) bekommen die Salzburger die Meisterschale zum 8. Mal in Serie – im Gegensatz zur Vorsaison mit 3.000 Fans im Rücken.

Marsch freut sich auf letztes Spiel in Salzburg

„Wir freuen uns auf einen würdigen Abschluss, wollen es noch einmal genießen“, so Coach Jesse Marsch. Für den US-Boy ist es definitiv sein letztes Spiel in Salzburg, er wechselt im Sommer nach Leipzig. Auch Patson Daka wird ein letztes Mal auflaufen. Die beiden wurden am Freitag von der Liga geehrt: Marsch ist bester Trainer der Saison 2020/21, Daka bester Spieler.