Junior Adamu hat sich auf die Notizblöcke vieler Vereine aus dem Ausland gespielt. Der Österreicher wird mit einem Wechsel in die Premier League in Verbindung gebracht.

Am intensivsten soll West Ham United um die Dienste von Adamu werben. Gerüchte um einen Abgang im Sommer halten sich hartnäckig. Auch dürften bereits Scouts in Österreich gewesen sein, um den jungen Stürmer zu beobachten. Konkret sollen die Engländer Adamu Anfang März gegen Rapid beobachtet haben, so 90min. com.

Wie die Daily Mail erfahren haben will, soll auch Southamptin und Brighton Interesse am Stürmer angemeldet haben, das Werben von West Ham dürfte aber am intensivsten sein. Adamu besitzt einen Marktwert von rund 8 Millionen Euro, bei einem Verkauf dürfte der Stürmer aber wohl für eine Summe weit im zweistelligen Bereich die Seiten wechseln. Adamu erzielte in der laufenden Saison 11 Tore.

Auch Noah Okafor soll gegen Rapid von verschiedenen Scouts beobachtet worden sein. Für den Schweizer scheinen sich Leeds United, Verein von Maximilian Wöber, Tottenham, sowie die Mailänder Großklubs AC Milan und Inter Mailand zu interessieren.