Austria verliert Hinspiel in Prag mit 1:2

Die Wiener Austria läuft in der Europa-Cup-Qualifikation einem Rückstand hinterher. Die Frauen mussten sich im Hinspiel bei Slavia Prag mit 1:2 geschlagen geben, obwohl sie eine halbe Stunde in Überzahl spielten.

Die Wiener Austria hat im Women's Europa Cup eine schwere Ausgangsposition für das Rückspiel geschaffen. Im Zweitrunden-Hinspiel bei Slavia Prag unterlag Österreichs Tabellenführer mit 1:2 (0:1) und muss nun im Wiener Rückspiel am kommenden Mittwoch (19.45 Uhr) einen Rückstand aufholen.

Frühe Führung für Slavia Prag

Die Tschechinnen erwiesen sich als überlegene Mannschaft und gingen durch Klara Cvrckova bereits in der 10. Minute in Führung. Austria-Coach Stefan Kenesei sah, dass sein Team "wenig Zugriff auf die Partie hatte und gegen die ballsicheren Tschechinnen oft hinterher rannte". Die Wiener Abwehr agierte in der Führungsaktion zu zaghaft.

Rote Karte bringt keine Wende

Nach einer Stunde spielte die Austria in Überzahl, nachdem Slavias Kristyna Ruzickova wegen Nachtreten gegen Anna Schorn die Rote Karte gesehen hatte. Dennoch erhöhten die Gastgeberinnen auf 2:0 - Yvonne Weilharters technischer Fehler ermöglichte Tamara Moravkova in der 70. Minute den Treffer.

Spätes Tor gibt Hoffnung

Erst in der 90. Minute gelang der Austria der Anschlusstreffer: Die eingewechselte US-Stürmerin Courtney Strode traf nach einer verlängerten Flanke aus wenigen Metern. In der Nachspielzeit hatten die Wienerinnen noch Glück, als Slavia nach einem Konter die Stange traf. Der Sieger des Duells steht im Achtelfinale des Bewerbs.