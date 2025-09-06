St. Pölten schlägt Salzburg mit spätem Siegestor!

Der SKN St. Pölten hat das Spitzenspiel der Frauen-Bundesliga bei Red Bull Salzburg mit 2:1 gewonnen. Ana Grdisa erzielte den Siegestreffer in der 84. Minute. Die Niederösterreicherinnen bleiben mit drei Siegen aus drei Spielen Tabellenführer.

Der SKN St. Pölten hat den Bundesliga-Schlager bei Red Bull Salzburg mit 2:1 für sich entschieden. Die Gäste aus Niederösterreich lagen bereits nach der ersten Minute durch ein Tor von Emelie Kobler im Rückstand. Ludmila Matavkova gelang jedoch bereits in der 13. Minute der Ausgleich für St. Pölten.

Späte Entscheidung in Liefering

Der Siegestreffer fiel erst in der 84. Minute durch Ana Grdisa. Die Salzburgerinnen kassierten damit ihre erste Saisonniederlage nach zuvor zwei Siegen und einem Remis.

Perfekter Saisonstart für Titelverteidiger

St. Pölten bleibt nach drei Spieltagen mit drei Siegen und der maximalen Ausbeute von neun Punkten vorerst Tabellenführer. Das Team setzte damit seine perfekte Saisonbilanz fort.