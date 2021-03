Niederlande lassen Fans für WM-Quali zu

Zu Studienzwecken werden in den Niederlanden 5.000 Fußballfans ins Stdion gelassen.

Die Niederlande erlauben am 27. März beim WM-Qualifikationsspiel gegen Lettland 5.000 Fußballfans den Zutritt zur Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Wie der nationale Verband am Dienstag bekanntgab, ist die Partie Teil einer Studie, die helfen soll, in der Corona-Pandemie die Rückkehr des Anhangs in die Stadien zu beschleunigen. Die Fans werden beim Spiel in vier Sektoren unterteilt, einige müssen Masken tragen, andere können ohne Mund-Nasen-Schutz für Stimmung sorgen.

Von den Erkenntnissen der Studie, die seit Februar läuft, könnten auch Großereignisse wie die EM profitieren, die in weniger als drei Monaten beginnt (11. Juni bis 11. Juli) und nach aktuellem Stand in zwölf Ländern ausgetragen werden soll.