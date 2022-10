1:3 - Mega-Blamage für Austria im ÖFB-Cup

Für die Wiener Austria endet der ÖFB-Cup im Achtelfinale mit einer Mega-Blamage! Die Veilchen müssen sich im Derby dem Wiener Sport-Club aus der Regionalliga Ost mit 3:1 geschlagen geben.

Das Achtelfinale des ÖFB-Cups hat letztendlich doch noch für eine Riesensensation gesorgt. Der Wiener Sport-Club setzt sich am Donnerstagabend gegen die Wiener Austria mit 3:1 durch.

Der Tabellen-Fünfte aus der Regionalliga Ost geht durch Mario Vucenovic (23.) in Führung. Die Austria zeigt sich vom Gegentreffer nicht geschockt und kommt per Foulelfmeter durch Dominik Fitz (26.) zum raschen Ausgleich.

Die Veilchen dominieren über weite Strecken das Geschehen, finden aber kein passendes Rezept gegen kompakt stehende Dornbacher. Aus einem Konter sorgen die Gastgeber für die große Überraschung. David Rajkovic bringt den klaren Außenseiter in Führung (61.). Pech hat die Austria in der Schlussphase durch einen vorenthaltenen Elfmeter. Den Schlusspunkt in der 86. Minute setzt Miroslav Beljan. Dieser lässt Koumetio aussteigen und Christian Früchtl hat bei dem abgefälschten Schuss keine Chance.

Die Wiener Austria ist somit nach Austria Lustenau der nächste Bundesligist, der am Wiener Drittligisten aus dem ÖFB-Cup geworfen wird. Ende August scheiterten die Vorarlberger mit 0:2 am Sportclub-Platz. Für den Wiener Sport-Club ist es somit das erste Viertelfinale nach über 26 Jahren.

Die Auslosung für das Viertelfinale findet am Sonntag statt. Die Spieltermine sind von 3. bis 5. Februar 2023.