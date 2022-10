2:1 – Klagenfurt zittert sich gegen Dornbirn weiter

Für Fußball-Bundesligist Austria Klagenfurt war der Aufstieg ins Cup-Viertelfinale am Dienstag alles andere als ein Spaziergang.

Klagenfurt rang mit dem FC Dornbirn ebenfalls einen Zweitligisten auswärts mit 2:1 (1:1) nieder. Kein leichtes Spiel für den Favoriten: Die Vorarlberger hatten in der zweiten Cup-Runde mit dem TSV Hartberg bereits einen Bundesligisten eliminiert.

Cvetko erlöst Klagenfurt kurz vor Schluss

Auch diesmal hielten sie lange mit. Der Brasilianer Renan egalisierte mit seinem fünften Cup-Treffer in dieser Saison in der 39. Minute die Klagenfurter Führung durch Nicolas Wimmer (18.). Für die Entscheidung sorgte Christopher Cvetko (82.). Der Favorit aus Kärnten eliminierte nach Admira Dornbirn (8:1) und SW Bregenz (5:0) das dritte "Ländle"-Team in Folge.

Vorarlberg ist damit im Cup nicht mehr vertreten. Die beiden Bundesligisten SCR Altach und Austria Lustenau hatten sich wie Hartberg bereits in der 2. Runde verabschiedet.