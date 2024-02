3:2 - Bulle Fernando schießt mit Doppelpack LASK aus dem Cup

Die Bullen schaffen am Freitag mit einem 3:2-Viertelfinal-Sieg in der Raiffeisen Arena gegen den LASK den Einzug ins ÖFB-Cup-Halbfinale. Fernando traf für die Salzburger im Doppelpack.

Nach knapp einer Stunde war die beeindruckende Rückkehr von Fernando in der Startelf von Red Bull Salzburg in der Raiffeisen-Arena zu Ende: Mit zwei Volltreffern (28., 51.) war der Brasilianer der umjubelte Matchwinner beim 3:2-Viertelfinal-Sieg gegen den LASK. Der oft verletzte Stürmer, im Herbst insgesamt nur vier Mal im Einsatz, zeigte warum Red Bull vor zwei Jahren 6 Millionen Euro für ihn nach Donzek überwies.

Lucas Gourna-Douath bringt Bullen in Führung

Ein weiterer Millionen-Transfer eröffnete den Torreigen in Linz: Lucas Gourna-Douath (Marktwert: 15 Millionen Euro) traf sehenswert zum 1:0 (15.). Der Franzose bildete mit Solet und Pavlovic die neue Dreier-Kette beim Meister. Vor allem in der Anfangsphase präsentierte sich die Variante von Trainer Struber fehleranfällig. 18. Minute: Nach einer Flanke servierte Gourna-Douath LASK-Stürmer Ljubicic den Ball im Strafraum, der Kroate ließ RB-Goalie Schlager keine Chance und traf zum 1:1. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch.

Beide Teams suchen Glück in Offensive

Noch vor der Pause fiel nach einem Eckball das 2:1 von Fernando (28.). Der LASK wirkte geschockt. Nach dem Seitenwechsel ließ der Brasilianer erneut seine Klasse aufblitzen und traf nach einem Zuckerlpass von Gloukh zum 3:1 (51.) – die Vorentscheidung in Linz.

In Schlussminuten liegen die Nerven blank

In den Schlussminuten lagen die Nerven blank. Zunächst vergab Ziereis (82.) eine Riesenchance nach Flecker-Freistoß. Dann kam‘s noch zur Rudelbildung – Flecker, Ziereis und Guindo mittendrin. Salzburgs Gloukh hatte in der 85. kein Glück. Ebenso Horvath, für den das 3:2 (94.) zu spät kam.

Abermals scheitert der LASK im Cup-Viertelfinale an Salzburg wie schon 2022. Die Bullen hingegen sind weiter auf Double-Kurs.