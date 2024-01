Verletzungs-Schock bei den Veilchen

Die Veilchen müssen ausgerechnet vor dem Liga-Kick-off und dem Cup-Kracher am Freitag (20.30 Uhr/live auf ORF1) gegen Sturm Graz einen bitteren Ausfall verkraften

Nach Stürmer Fisnik Asllani (Sehnenriss) hat der Verletzungsteufel nämlich auch bei Goalie Christian Früchtl zugeschlagen. Der Torhüter zog sich am Dienstag im Training einen Einriss am inneren Seitenband des rechten Knies zu und muss voraussichtlich vier bis sechs Wochen pausieren. Das teilten die Favoritener am Mittwoch mit. Der 24-jährige Deutsche fehlt damit den "Veilchen" nicht nur im Cup-Hit gegen Sturm Graz am Freitag (ab 20.30 Uhr, im Sport24-Liveticker), sondern auch in der entscheidenden Phase im Kampf um ein Meistergruppen-Ticket.

Kos steht in den Startlöchern

Früchtl absolvierte in der laufenden Saison alle 17 Bundesliga-sowie vier Europacup-Spiele. Damit wird Zweier-Goalie Mirko Kos, der erst im Sommer seinen ursprünglich zu Saisonende auslaufenden Vertrag um eine weitere Saison bis 2025 verlängerte, nicht nur im ÖFB-Cup zwischen den Pfosten stehen, sondern auch in der Liga seine ersten Einsatzminuten sammeln.