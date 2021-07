Polster sagt Rapid den Kampf an

Toni Polster trifft mit der Viktoria am Freitagabend auf Rapid, will kein Schlachtopfer werden.

Ab Freitag rollt der Ball wieder in Fußball-Österreich. Und gleich zum Start wartet eine hochinteressante Partie: Kult-Trainer Toni Polster gastiert mit seiner Wiener Viktoria in der 1. Cup-Runde bei Rapid (ab 20:30 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker). "Das wird keine leichte Aufgabe", schmunzelt der ÖFB-Rekordtorjäger. Um im nächsten Satz eine Kampfansage rauszuschicken: "Wir kommen sicher nicht ins Rapid-Stadion, um uns niederzuknien und als Schlachtopfer zu präsentieren."

Was am Freitag im Weststadion vor rund 7.000 Fans für seine Viktoria spricht? "Genau wie wir ist Rapid noch nicht eingespielt. Automatismen greifen vielleicht noch nicht." Dass man einen Bundesligisten ärgern kann, bewies die Polster-Elf vor zwei Jahren: Da eliminierte man Hartberg in Runde 1 im Elferschießen.

Rapid probt Ernstfall für CL-Quali-Hit gegen Prag

Für Rapid hingegen startet der Anlauf auf den ersten Cup-Titel seit 1995 mit einer klaren Mission: "Für uns zählt nur der Aufstieg", so Kühbauer. Für die Grün-Weißen soll die Viktoria ein Probegalopp für das CL-Quali-Hinspiel am Dienstag gegen Sparta Prag werden. Auch, wenn Kühbauer sagt: "Respekt haben wir vor jedem Gegner."