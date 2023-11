So sehen Sie die ÖFB-Cup-Hits live im FreeTV

Nach dem 5:4 im Elfmeterschießen des DSV Leoben GGMT Revolution gegen den RZ Pellets WAC geht es im Achtelfinale der Saison 2023/24 im UNIQA ÖFB Cup am heutigen Mittwoch mit fünf Paarungen weiter. Ab 17 Uhr geht der Cup-Abend im Sport24-Liveticker los.

Die Live-Berichterstattung beginnt im FreeTV ab 17.45 Uhr in ORF 1 mit einer Dreier-Konferenz: Bei Austria Wien – Austria Klagenfurt und Hartberg – Salzburg treffen Bundesligisten aufeinander, der LASK tritt beim Zweitligisten Kapfenberg an. Abgeschlossen wird dieser Cup-Tag um 20.15 Uhr in ORF 1 mit dem Match von Rapid beim Zweitligisten Amstetten.

Bei der Wiener Austria ist der Cuptitel das Ziel

Die Bullen gastieren bei formstarken Hartbergern

Rapid plant Tor-Feuerwerk

LASK-Trainer Sageder: "Unangenehmer Gegner"

Der LASK muss mit Widerstand rechnen, der nach dem 3:3 bei Rapid in Kapfenberg gastiert und seine gute Cupbilanz in den vergangenen fünf Jahren (Finale, dreimal Halbfinale, einmal Viertelfinale) fortschreiben will. Die Steirer sind in der zweiten Liga fünf Spiele lang ungeschlagen, LASK-Trainer Thomas Sageder erwartet sich eine "hoch konzentrierte Leistung" gegen einen "unangenehmen Gegner".

Die Live-Übertragungen in ORF 1 und ORF SPORT +:

Mittwoch, 1. November, 17.45 Uhr, ORF 1: Konferenz (Moderation Christian Diendorfer, Experten Herbert Prohaska und Helge Payer)

- Kapfenberg 1919 – LASK (Kommentator Michael Pinter)

- Austria Wien – Austria Klagenfurt (Kommentator Boris Kastner-Jirka)

- Hartberg – Salzburg (Kommentator Michael Bacher)

Mittwoch, 1. November, 20.15 Uhr, ORF 1:

- Amstetten – SK Rapid (Kommentator Daniel Warmuth, Co-Kommentator Roman Mählich, Experten Herbert Prohaska und Helge Payer, Moderation Christian Diendorfer)

Donnerstag, 2. November, 17.45 Uhr, OSP:

- Altach – Blau-Weiß Linz (Kommentator Thomas König, Moderator Thomas Österle)