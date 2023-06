Paukenschlag in 2. Liga: Admira holt Peter Stöger als Sportdirektor

Peter Stöger steht vor einem spektakulären Comeback in Fußball-Österreich – nämlich in der 2. Liga! Laut oe24-Infos wird der 57-Jährige Sportdirektor bei der Admira.

Bei den Niederösterreichern soll Stöger die Nachfolge von Marcel Ketelaer antreten. Am Montag waren nur noch Details zu klären. Die offizielle Bekanntgabe der neuen sportlichen Führung ist für Dienstag geplant.

Stöger soll Admira wieder in Bundesliga führen

Die Verpflichtung von Stöger ist für die Südstädter nach dem umjubelten Klassenerhalt in der 2. Liga der nächste Grund zum Feiern binnen weniger Tage. Mit dem Ex-Meister-Trainer der Wiener Austria soll der Weg zurück nach oben gelingen.

Stöger war zuletzt bis Dezember 2021 als Trainer bei Ungarns Rekordmeister Ferencvaros Budapest tätig gewesen, zuvor als Coach unter anderem bei Austria Wien, Borussia Dortmund und dem 1. FC Köln.

47 Spiele für Admira als Aktiver

Die Admira kennt Stöger noch aus seiner aktiven Zeit: Von 2000 bis 2002 ließ er seine Karriere in Mödling ausklingen. In 47 Spielen gelangen ihm damals sechs Tore.

In den vergangenen Monaten arbeitete der Wiener als TV-Experte bei Sky. Die Admira war im Vorjahr aus der Bundesliga abgestiegen und fixierte den Klassenerhalt in der 2. Liga kürzlich erst in der letzten Runde.