Rapids Europacup-Highlight könnte verlegt werden

Rapid muss zwar noch das Rückspiel gegen Djurgarden (1:0 im Hinspiel) überstehen, dann wartet das große Highlight gegen Chelsea im Halbfinale der Conference League.

Doch die Reiseplanungen der grün-weißen Fans sind noch ungewiss. Eigentlich wäre das Halbfinale in London an der Stamford-Bridge für 1. Mai angesetzt, doch die Hütteldorfer müssen zur Europa League blicken.

Dort spielt nämlich Tottenham gegen Frankfurt (2:2 im Hinspiel). Sollten die Spurs aufsteigen, greift in London die "One-Match-Rule".

In der Millionenmetropole darf nur ein Europacup-Heimspiel gleichzeitig steigen. Laut UEFA-Regularien hat der höher gereihte Bewerb Vorrang. Somit würde Tottenham am 1. Mai spielen.

One-Match-Rule

Rapid und Chelsea würden das Heimrecht tauschen, dann steigt das Hinspiel am 1. Mai zuerst in Hütteldorf, das Rückspiel dann am 7. Mai in London.

Rapid hat übrigens erst einmal gegen die Blues gespielt: Bei der Eröffnung des Allianz Stadions 2016. Damals gab's einen 2:0-Sieg, grün-weiße Torschützen: Tomi und Joelinton!