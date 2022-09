Christian Ziege zieht sich vom FC Pinzgau zurück

Der deutsche Europameister von 1996 und Ex-Bayern-Profi Christian Ziege verlässt den FC Pinzgau Saalfelden nach drei einhalb Jahren

Im April 2019 begann für Christian Ziege das Abenteuer FC Pinzgau Saalfelden. Als Not am Mann war, sprang der Europameister von 1996 als Trainer ein und half in einer schwierigen Situation. Aus einer angedachten Übergangslösung entwickelte sich ein dauerhaftes Engagement als Cheftrainer, das bald mit der Position des Sportdirektors erweitert wurde. Mit der Saison 2022/23 zog sich der 50-Jährige bereits aus dem Tagesgeschäft als Trainer zurück und konzentrierte sich in den letzten Wochen auf seine neue Funktion.

Nun geht die Ära Ziege im Pinzgau aber zu Ende. Aufgrund von privaten und zeitlichen Gründen beendet Christian Ziege nach genau 1246 Tagen auf eigenen Wunsch sein Engagement beim Salzburger Regionalligisten.

„Für mich geht nun eine superspannende Zeit beim FC Pinzgau Saalfelden zu Ende. Aus privaten Gründen ist mir eine weitere Ausübung der Position des Sportdirektors nicht mehr möglich und ich kann nicht die Zeit aufbringen, die in dieser Funktion erforderlich wäre", sagt Ziege in einem Statement. Zum Abschied findet der 50-Jährige nur lobende Worte: "Es war mir eine große Ehre, dass ich in den letzten Jahren ein wichtiger Teil der FCPS-Familie sein durfte. Wir haben zusammen sehr viel erlebt, viele positive Dinge gemeinsam angestoßen und wichtige Schritte gesetzt. Ich möchte mich dem mir entgegengebrachten Vertrauen herzlichst bedanken und wünsche dem Verein eine erfolgreiche Zukunft."