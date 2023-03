Blau-Weiß Linz zurück an der Spitze

Blau-Weiß Linz hat sich am Samstag an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Liga gesetzt.

Die Oberösterreicher rangen Schlusslicht Kapfenberger SV zu Hause mit 2:0 (1:0) nieder und liegen nun einen Punkt vor dem SV Horn bzw. einen weiteren vor ihrem Aufstiegskonkurrenten SKN St. Pölten. Die Horner, die nicht um eine Lizenz für die höchste Spielklasse angesucht haben, hatten St. Pölten am Freitag mit einem 2:0-Auswärtssieg im NÖ-Duell von der Spitze gestoßen.

Die Linzer feierten ihren achten Ligasieg in Folge. Der künftige Rapid-Stürmer Fally Mayulu brachte Blau-Weiß mit seinem achten Ligatreffer der laufenden Saison per Kopf in Führung (18.). Für die Entscheidung sorgte der eingewechselte Ronivaldo in der Nachspielzeit (94.). Die Kapfenberger beendeten die Partie nach einem Ausschluss von David Heindl (82.) zudem mit einem Mann weniger. Der Rückstand der Steirer auf den Vorletzten, die Young Violets von Austria Wien, beträgt weiterhin drei Zähler.

Im Tabellenmittelfeld zog Rapid II mit einem 2:1-Sieg beim FC Dornbirn an den Vorarlbergern vorbei und ist nun Neunter. Die Tore für die Hütteldorfer erzielten Tobias Hedl (16.) und Aaron Schwarz (83.). Gustavo Balotelli hatte für Dornbirn zwischenzeitlich per Elfmeter ausgeglichen (69.). Für die Rapid-Youngsters war es der vierte Sieg in den vergangenen fünf Ligaspielen. Dazu kommt ein Remis. Dornbirn ist bereits vier Partien sieglos.