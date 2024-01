Causa Brasilianer: Drei Punkte Abzug und Geldstrafe für Zweitligist Bregenz

In der Causa rund um die Verpflichtung von drei brasilianischen Spielern beim Vorarlberger Zweitligisten Schwarz-Weiß Bregenz gibt es nun von Seiten der Bundesliga ein erstes Urteil.

Wie berichtet hatte der Aufsteiger im Sommer über das AMS Anträge für eine Rot-Weiß-Rot Karte für die Spieler gestellt. Über Wochen gab es offenbar keine Entscheidung und so wurden die Spieler als Amateure angemeldet und auch in mehreren Spielen eingesetzt. Nach dem die Festspielstädter noch vor Weihnachten alle angeforderten Unterlagen an die Bundesliga übermittelt haben, gibt es endlich Gewissheit.

Senat sieht Lizenzverstoß

Der Klub erhält laut Presseaussendung wegen "Verstoß gegen das Zulassungskriterium" eine Strafe von drei Punkten Abzug in der laufenden Saison sowie eine Geldstrafe in Höhe von 25.000 Euro (davon 10.000 Euro unbedingt). Bregenz kann gegen die Entscheidung des Senat 5 innerhalb von acht Tagen Protest einbringen.