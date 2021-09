Dornbirn empfängt Lustenau im 'Ländle-Derby'

In Vorarlberg wird zum lokalen Derby gebeten - die Kräfteverhältnisse könnten nicht unterschiedlicher sein.

In Runde zehn der zweithöchsten österreichischen Liga kommt es zum brisanten "Ländle-Derby". Spitzenreiter Austria Lustenau, der zuletzt fünf Siege en suite feiern durfte, muss am Freitag (20:25 Uhr) auswärts gegen Dornbirn ran. Bei den Gastgebern sieht es tabellarisch wesentlich schlechter aus: Aktuell liegt man nur auf dem vorletzten Rang. In den letzten zwei Spielen kassierten die "Rothosen" zwei Niederlagen. Einziger Wehrmutstropfen: die beiden Derbys in der Vorsaison gingen an den Underdog aus Dornbirn.

Cup-Überraschung Kapfenberg konnte den den Rückenwind nach dem gewonnenen Elfer-Krimi gegen die Wiener Austria nicht mit in die Liga transportieren. Gegen Vorwärts Steyr holte man sich vergangene Runde eine 1:3-Heimklatsche ab. Am Freitag (18:30 Uhr) in Amstetten kann man Wiedergutmachung betreiben.

Lafnitz will Platz 2 & Bilanz aufbessern

Das Top-Duell des zehnten Spieltags berstreitet der FC Liefering beim SV Lafnitz. Die Salzburger befinden sich nur einen Punkt vor den Steirern. Mit zwei Erfolgen aus den letzten beiden Partien tritt Lafnitz mit breiter Brust gegen die Jungbullen an - bei einem Sieg winkt Platz zwei in der Tabelle. Die Vorzeichen für die Partie am Samstag (14:30 Uhr) stehen denoch auf Seiten der Lieferinger. Aus drei Duellen ging der "Farm-Klub" von RB Salzburg drei Mal als Sieger hervor.

Für Wacker Innsbruck hält Runde zehn am Sonntag (10:30 Uhr) ein Aufeinandertreffen mit BW Linz bereit. Am heimischen Tivoli will man eine neue Erfolgsserie starten. Am vergangenen Spieltag musste man sich dem GAK 1:3 beugen, davor waren die Tiroler drei Runden ungeschlagen (zwei Siege, ein Remis).

Hier alle Spiele der 10. Runde im Überblick:

Freitag

18:30 Uhr: Vorwärts Steyr - Rapid II, Young Violets - Horn, Amstetten - Kapfenberg, OÖ Juniors - St. Pölten

20:45 Uhr: Dornbirn - Austria Lustenau

Samstag

14:30 Uhr: Lafnitz - Liefering

20:00 Uhr: GAK - FAC

Sonntag

10:30 Uhr: Wacker - BW Linz