FAC und Amstetten sichern Klassenerhalt

Der SKU Amstetten und der Floridsdorfer AC haben den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Liga fixiert.

Die Niederösterreicher feierten am Samstag beim Tabellenschlusslicht SV Lafnitz einen 5:1-(2:0)-Kantersieg und können zwei Runden vor Saisonende nicht mehr auf einen Abstiegsplatz abrutschen.

Der FAC profitierte von einem 3:2 (1:1) des Kapfenberger SV gegen den SV Stripfing, der mit einem Rückstand von drei Punkten auf die Nichtabstiegsplätze immer mehr unter Druck gerät.

Die Kapfenberger feierten dank Treffer von Thomas Maier (31.), Michael Lang (54.) und Alexander Hofleitner (55.) den fünften Sieg in Serie und sind damit weiter Dritter - ohne Chance auf den Aufstieg.

Stripfing liegt nun drei Zähler hinter dem ASK Voitsberg und sechs Punkte hinter dem nächsten Gegner Austria Lustenau, der FAC ist mit einem Vorsprung von sieben Punkten gesichert. Im Aufstiegsduell will die SV Ried am Sonntag (10.30 Uhr) mit einem Punktgewinn gegen Sturm Graz II wieder die Tabellenführung von der Admira übernehmen.