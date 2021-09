Innsbruck nach 3:1-Sieg über FAC Zweiter

Wacker Innsbruck hat sich in der 2. Fußball-Liga auf Rang zwei vorgearbeitet.

Die Tiroler setzten sich am Freitagabend zum Auftakt der 7. Runde beim FAC mit 3:1 durch, fixierten damit den vierten Saisonsieg und rückten bis auf einen Punkt an Tabellenführer Austria Lustenau heran. Die Vorarlberger sind erst am Samstag zu Hause gegen Amstetten im Einsatz. Die Tiroler zogen etwa an Lafnitz vorbei, die Steirer verloren bei Nachzügler Kapfenberg überraschend mit 0:1.

Damit fielen sie auch noch einen Punkt hinter Horn zurück. Die Waldviertler punkteten nach der 1:5-Pleite in Lafnitz beim 1:1 gegen die Juniors Oberösterreich zum sechsten Mal und liegen als Dritter zwei Zähler hinter Wacker. Die Young Violets Austria Wien bezwangen Schlusslicht Vorwärts Steyr in der Generali Arena dank Toren von Florian Fischerauer (50.) und Armand Smrcka (91.) mit 2:0, womit die Oberösterreicher weiter sieglos sind.

Innsbruck korrigierte Fehlstart

Die Innsbrucker legten in Floridsdorf einen kapitalen Fehlstart hin. Nach einem Schussversuch von Thomas Komornyik vollendete Anthony Schmid am langen Eck (4.). Aus dem Konzept bringen ließen sie sich dadurch aber nicht. FAC-Tormann Lukas Gütlbauer konnte einen Aydin-Freistoß nur kurz abklatschen lassen, weshalb Florian Jamnig wenig Mühe hatte, aus kurzer Distanz abzustauben (23.). Deutlich schöner war das zweite Tor der Gäste. Fabio Viteritti konnte nach Einzelaktion flanken, und Ronivaldo köpfelte in der Mitte ein (34.).

Nach Wiederbeginn sorgte der Brasilianer auch für die endgültige Entscheidung. Diesmal konnte Gütlbauer einen Schuss von Atsushi Zaizen zwar parieren, war gegen Ronivaldos Nachschuss aber machtlos (60.). Die Truppe von Coach Daniel Bierofka nahm zum zweiten Mal in Folge drei Punkte mit. Für die Wiener endete hingegen ein Positivlauf nach zehn geholten Zählern aus vier Partien.

Auch für Lafnitz endete eine Serie von vier ungeschlagenen Spielen. Dafür verantwortlich war Kapfenbergs Levan Eloshvili mit einem Tor in der 63. Minute. Der KSV verließ mit dem zweiten Sieg die Abstiegszone. Für Horn wäre mehr möglich gewesen, Marco Toro scheiterte aber in der 9. Minute mit einem Elfmeter an Juniors-Goalie Nikolas Polster. Fast im Gegenzug gingen die Oberösterreicher durch Alexander Mayr (16.) in Front. Polster musste sich auch in der Folge mehrmals auszeichnen, bei einem Abschluss von Burak Yilmaz (88.) aber doch noch einmal geschlagen geben.