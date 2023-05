Young Violets trennen sich per Saisonende von Coach Suchard

Fußball-Zweitligist Young Violets verlängert den auslaufenden Vertrag von Cheftrainer Harald Suchard nach vierjähriger Zusammenarbeit nicht mehr.

Laut Austria-Sportdirektor Manuel Ortlechner sei das mit dem Coach nach langen Gesprächen und Analysen gemeinsam entschieden worden. Unter Suchards Führung haben laut Ortlechner 17 Spieler den Sprung von den Young Violets in die Kampfmannschaft geschafft: "Mit diesem Wert bewegen wir uns auch international im Spitzenfeld."

Suchard gab an, seine volle Aufmerksamkeit und Energie in den verbleibenden drei Liga-Runden dem Erreichen des Klassenerhalts zu widmen. Aktuell ist die Mannschaft mit 27 Punkten aus 27 Runden Letzter der 16er-Liga. Am Freitag (18.10 Uhr) gastieren die Violets beim fünftplatzierten Amstetten. Eine Woche danach geht es daheim gegen die Admira, in der letzten Runde am 4. Juni gastieren die "Jung-Veilchen" beim FC Liefering.