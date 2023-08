Hermoso träumt wie Messi über ersten WM-Triumph

Auch die frischgebackene spanische Weltmeisterin Jenifer Hermoso will nach ihrem ersten WM-Triumph den Pokal nicht mehr hergeben und nimmt ihn nun offenbar überall mit. Das kennen wir aber doch schon?

Ein unvergessliches Bild. Superstar Lionel Messi schrieb bei der WM in Katar Fußballgeschichte und holte mit der argentinischen Nationalmannschaft den insgesamt dritten WM-Titel. Nach dem Triumph postete der heutige Inter-Miami-Superstar ein legendäres Foto auf seinem Instagram-Account. Dort sah man den frisch gebackenen Weltmeister schlafend in seinem Hotelbett. An seiner Seite? Natürlich der goldene WM-Pokal. Dazu schrieb der 35-jährige Fußballer nur: "Buen día!" (dt. "Guten Morgen"). "Wunderschöner Morgen, nicht wahr?", kommentiert Team-Kollege Paulo Dybala (29) unter dem Post von Kapitän Messi. Und auch zahlreiche Fans gratulieren dem argentinischen Superstar zum Sieg bei der WM in Katar. Bereits zwei Stunden nach der Veröffentlichung bekam das Bild mehr als 20,3 Millionen Likes.

© Instagram ×

Jetzt bekommt der Schnappschuss aber Konkurrenz. Denn auch die frischgebackene Weltmeisterin Jenifer Hermoso traute sich nach dem historischen WM-Sieg gegen England (1:0) nicht ohne den Pokal ins Bett. Die 33-Järhige durfte zum ersten Mal, den begehrtesten Pokal der Welt in den Händen halten und hatte anscheinend Angst, denn schnell wieder hergeben zu müssen. Daher kam er einfach mit ins Hotelzimmer. Genau so wie Messi klammerte sich Hermoso an den Pokal und träumte wahrscheinlich schon von der Ankunft in Spanien.