0:3! Alaba geht mit Real bei Arsenal unter

Real Madrid steht in der Fußball-Champions-League mit dem Rücken zur Wand. Bei Arsenal gingen die Königlichen mit David Alaba in der Startelf am Dienstag im Viertelfinal-Hinspiel nach zwei Traum-Freistößen von Declan Rice (58., 70.) und einem Tor Mikel Merinos (75.) mit 0:3 unter.

Alaba, der nach seiner langen Verletzung zuletzt wenig und wenn, dann in der Innenverteidigung gespielt hatte, fand sich diesmal in der Startelf und anstelle von Fran Garcia auf der Linksverteidiger-Position wieder. Im Angesicht von Arsenals schnellem und wendigem Angreifer Bukayo Saka erledigte Alaba seine Aufgabe vorerst gut. Die Spanier überließen den Hausherren das Spiel, wurden durch Nadelstiche aber immer wieder gefährlich. So, als Vinicius nicht den ideal hinterlaufenden Alaba einsetzte, sondern das Spielgerät am langen Eck vorbeischoss (20.). Oder als Kylian Mbappe an Goalie David Raya scheiterte (31.). Die engagiert kombinierenden Londoner strahlten insgesamt mehr Gefahr aus, hatten aber vor der Pause nur eine Topchance. Und da war Goalie Thibaut Courtois doppelt am Posten: Nach einer starken Parade beim Köpfler von Rice war er auch beim Nachschuss durch Gabriel Martinelli nicht zu bezwingen (44.). Gegen den Traum-Freistoß von Rice aus 25 Metern war aber auch der Belgier machtlos. Vorangegangen war dem Standard ein Foul Alabas an Saka, der in die Mitte gezogen war. Real blieb offensiv unauffällig und war reif für das zweite Gegentor, das vorerst aber auch Alaba verhinderte. Erst war Courtois gegen Martinelli am Posten, Österreichs Teamstar klärte beim Nachschuss von Mikel Merino kurz vor der Linie (68.). Wenig später war es aber soweit: Wieder trat Rice in Aktion, der einen quasi unanhaltbaren Freistoß versenkte. Spätestens als Merino auf 3:0 gestellt hatte, war die Partie gelaufen. Wenig später wurde Alaba erlöst (79.), in der Nachspielzeit sah sein Teamkollege Eduardo Camavinga Gelb-Rot.