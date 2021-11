Adeyemi: Berater auf Madrid-Rundreise

Viel wurde in den letzten Wochen über einen Winter-Transfer von Karim Adeyemi nach Deutschland, Spanien oder Frankreich berichtet. RB-Sportdirektor Christoph Freund sprach ein Machtwort: "Karim wird die Saison auf jeden Fall bei Red Bull Salzburg fertigspielen."

Zur Erinnerung: Der deutsche Teamspieler hat noch einen langfristigen Vertrag bei den Bullen (2024). Für einen vorzeitigen Wechsel wäre wohl eine Ablösesumme von 30 Millionen Euro fällig. Sein Abschied aus Salzburg zum Saison-Ende im Juni 2022 soll hingegen schon fix sein. Nur das Ziel ist noch offen.

Am (heutigen) Donnerstag ist sein Berater offenbar auf Spanien-Rundsreise und führte erste Gespräche mit Real und Altético Madrid. Die beiden La-Liga-Giganten steigen wohl ebenso wie Bayern oder BVB in den Adeyemi-Poker ein.

