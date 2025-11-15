Alaba-Überraschung: Real ändert plötzlich Stadionnamen

Einer der berühmtesten Fußballtempel Europas trägt einen neuen Namen.

Das Stadion von Real Madrid heißt ab sofort Bernabeu. Der traditionsreiche Zusatz „Santiago“ wurde im Zuge eines umfassenden Rebrandings gestrichen – ein Schritt, der bei Fans und in der Fußballwelt für Aufsehen sorgt.

Wie die spanische AS berichtet, folgt der Namenswechsel einer strategischen Marketing- und Modernisierungsoffensive des Klubs. Das Rebranding umfasst ein neues Stadionlogo mit dem schlichten Schriftzug „Bernabeu“ sowie angepasste Social-Media-Profile. Auf Instagram, der Klub-Website und sogar bei Google ist der neue Name bereits sichtbar.

Mit seinen 83.186 Sitzplätzen ist das Bernabeu seit 1947 die Heimat von Real Madrid. Nach jahrelangen Umbauarbeiten wurde die multifunktionale Arena 2024 fertiggestellt – nun setzt der Klub den Modernisierungsschub mit dem neuen Markenauftritt fort.

Schon an diesem Sonntag wird das Stadion erneut im globalen Rampenlicht stehen: Die NFL gastiert mit der Partie Miami Dolphins vs. Washington Commanders in Madrid. Die Königlichen selbst greifen am 7. Dezember wieder ein – dann empfängt Real Celta Vigo im frisch gebrandeten Bernabeu.