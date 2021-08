Arnautovic gibt Debüt im Bologna-Trikot

Marko Arnautovic feiert im Bologna-Dress sein Debüt im Testspiel gegen Pordenone Calcio. In der 42. Minute traf der ÖFB-Star auf die Latte.

Nach David Alaba, der in Klagenfurt sein Real-Madrid-Debüt begehen konnte, durfte auch ÖFB-Legionär Marko Arnautovic den ersten Einsatz für seinen neuen Klub verzeichnen. Er wirkte beim 4:2-Sieg von Bologna gegen Pordenone Calcio ebenfalls die ersten 45 Minuten mit. In der 42. Minute traf der 32-Jährige mit einem Schuss die Latte.

Zur Pause wurde der 32-Jährige von Trainer Sinisa Mihajlovic durch Federico Santander ersetzt. Die Treffer für Bologna erzielten De Silvestri (16.), Dominguez (37.), Vignato (49.) und Arnautovic-Ersatzmann Santander (81.).

Die Mannschaft aus der Emilia-Romagna wird ihr erstes Pflichtspiel am 16. August in der zweiten Runde der Coppa Italia gegen Ternana absolvieren. Am 22. August geht es für Arnautovic und Co. in der Serie A gegen Aufsteiger US Salernitana los.