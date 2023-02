Bayern holen sich in Wolfsburg Tabellenführung zurück

Der FC Bayern München feiert beim VfL Wolfsburg einen 4:2-Sieg und übernimmt wieder die Tabellenführung in der deutschen Bundesliga. Der SV Werder Bremen hat am Sonntag in der 19. Runde der deutschen Fußball-Bundesliga einen 2:0-Auswärtserfolg beim VfB Stuttgart gefeiert.

Jens Stage (59.) und Marvin Duksch (77.) schossen das Team von Kapitän Marco Friedl zum ersten Sieg gegen die Schwaben seit dem 2. Dezember 2017. Romano Schmid fehlte nach wie vor verletzungsbedingt. Im abschließenden Spiel der Runde gewinnt der FC Bayern beim VfL Wolfsburg mit 4:2.

In der Tabelle arbeiteten sich die Bremer mit 27 Zählern auf Rang acht vor, die im Jahr 2023 noch sieglosen Stuttgarter (16) liegt auf Relegationsrang 16.

Starke Anfangsphase sichert Bayern Sieg

Die Bayern setzen sich am Sonntagabend in Wolfsburg mit 4:2 durch. Die Münchner lassen nach einer dominanten Anfangsphase keine Zweifel am Sieg offen. Kingsley Coman per Doppelschlag (9., 14.) und Thomas Müller (19.) sorgen für eine schnelle, komfortable Führung. Jakub Kaminski (44.) bringt die Wölfe noch kurz vor der Pause auf 1:3 heran. Jamal Musiala stellt in Unterzahl - Kimmich sieht in der 54. Minute Gelb-Rot - nach einem herrlichen Solo wieder den Drei-Tore-Vorsprung her. Den Wolfsburgern gelingt in der 81. Minute durch Mattias Svanberg noch der 2:4-Anschlusstreffer. Der vermeintliche 3:4-Treffer in der 84. Minute wird nach einem vorhergehenden Foul an Leon Goretzka aberkannt.

Die Bayern liegen nach 19 Runden einen Punkt vor dem Überraschungsteam Union Berlin. Wolfsburg bleibt trotz der Niederlage gegen den Rekordmeister auf Platz sieben mit 29 Punkten.

Fußball-Ergebnisse Deutschland - Bundesliga - 19. Runde:

Freitag, 03.02.2023

FC Augsburg - Bayer Leverkusen 1:0 (0:0)

Augsburg: Baumgartlinger Ersatz; Leverkusen: Pentz Ersatz

Samstag, 04.02.2023

Borussia Dortmund - SC Freiburg 5:1 (1:1)

Freiburg: mit Lienhart, Gregoritsch ab 67.

Union Berlin - FSV Mainz 05 2:1 (1:0)

Union: mit Trimmel; Mainz: mit Onisiwo, Mustapha Ersatz

1. FC Köln - RB Leipzig 0:0

Köln: mit Kainz bis 73., Ljubicic bis 55.; Leipzig: mit Laimer, Schlager bis 83.

Eintracht Frankfurt - Hertha BSC 3:0 (2:0)

Frankfurt: Trainer Glasner

VfL Bochum - TSG Hoffenheim 5:2 (3:0)

Bochum: Stöger bis 87.; Hoffenheim: mit Baumgartner (Tor zum 3:1/49.)

Borussia Mönchengladbach - Schalke 04 0:0

Gladbach: Wolf ab 89., Lainer Ersatz; Schalke: ohne Greiml

Sonntag, 05.02.2023

VfB Stuttgart - Werder Bremen 0:2 (0:0)

Bremen: mit Friedl, ohne Schmid (verletzt)

VfL Wolfsburg - Bayern München 2:4 (1:3)

Wolfsburg: Wimmer bis 67., Pervan Ersatz; Bayern: Wanner ab 78.