Comeback-Hammer um Jogi Löw (65)

Der deutsche Weltmeister-Trainer plant ein Comeback bei der WM im kommenden Jahr.

Nach seinem Aus als deutscher Bundestrainer nach der EM 2021 wurde es relativ ruhig um Jogi Löw, nun lässt der deutsche Weltmeister-Coach aber aufhorchen. Der 65-Jährige hat Lust auf ein Trainer-Comeback bei der WM 2026 in Nordamerika.

„Ich habe schon immer gesagt, eine Weltmeisterschaft ist das Salz in der Suppe. Das ist das Beste, das ein Trainer oder Spieler erleben kann“, so Löw gegenüber Sky. „Ich habe viele K.o.-Spiele gehabt, Halbfinale und Finale. Das ist das Beste, was es gibt. Für sowas lebt man als Spieler oder als Trainer.“

Löw hofft darauf, ein „konkurrenzfähiges“ Team bei der WM betreuen zu können. „Aber bislang hat sich nichts getan. Von daher warte ich noch ein bisschen ab“, so der deutsche Weltmeister-Trainer. Bei einem passenden Angebot wäre der 65-Jährige auf jeden Fall zu einem Trainer-Comeback bereit.