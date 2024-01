0:1 - Bayern mit Heimniederlage gegen Bremen und Dämpfer im Titelkampf

Der FC Bayern muss einen empfindlichen Rückschlag im Titelkampf hinnehmen. Gegen Bremen setzt es eine bittere 0:1-Heimniederlage. Das Goldtor erzielte ausgerechnet der Ex-Münchner Mitchell Weiser. Die Star-Elf des Rekordmeisters verließ den Platz unter einem gellenden Pfeifkonzert.

Der FC Bayern hat in der deutschen Fußball-Bundesliga den Anschluss an Tabellenführer Bayer Leverkusen verloren. Einen Tag nach dem 3:2-Last-Minute-Sieg des Spitzenreiters in Leipzig unterlagen die Münchner dem SV Werder Bremen nach einem matten Auftritt mit 0:1. Ex-Bayern-Profi Mitchell Weiser traf in der 59. Minute nach einer brillanten Einzelleistung und Vorlage von Marco Friedl, der durchspielte. Dessen Clubkollege Romano Schmid wurde in der 84. Minute ausgetauscht.

+++ Das Spiel im LIVETICKER zum Nachlesen +++



Bei den Bayern spielte Konrad Laimer als Rechtsverteidiger durch. Am Ende hielt Werder-Goalie Michael Zetterer den ersten Sieg der Gäste in München seit 2008 fest. Unter anderem parierte er überragend gegen Bayern-Joker Mathys Tel (87.). Vor dem Nachholspiel am Mittwoch gegen Union Berlin wuchs der Rückstand des Rekordmeisters auf die noch ungeschlagenen Leverkusener auf sieben Punkte an.