Vor Kracher mit Bayern: Leverkusen mit Gala-Auftritt

Bayer Leverkusen hat das Titelrennen der deutschen Fußball-Bundesliga zumindest ansatzweise spannend gehalten.

Der Titelverteidiger setzte sich am Samstag im Schlager beim Tabellendritten Eintracht Frankfurt mit 4:1 durch und liegt als erster Verfolger weiter acht Punkte hinter Spitzenreiter Bayern München. ÖFB-Teamspieler Patrick Wimmer schoss den VfL Wolfsburg mit einem Doppelpack zu einem 2:1-Sieg bei Werder Bremen, Mainz schob sich mit einem 2:1 in Leipzig auf Rang vier.

Leverkusen schlug in Frankfurt vor der Pause durch Nathan Tella (26.), Nordi Mukiele (29.) und Patrik Schick (33.) binnen sieben Minuten dreimal zu. Die Frankfurter verkürzten zwar noch in der ersten Hälfte durch Hugo Ekitike (37.), für den Endstand sorgte aber Bayers Aleix Garcia (62.). Leverkusen ist mittlerweile 22 Ligaspiele ungeschlagen. Am Mittwoch wartet auf den noch amtierenden deutschen Meister das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei den Bayern.