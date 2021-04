Der Hamburger SV schickt sich an den dritten Aufstiegsversuch in Folge zu verspielen.

Der deutsche Fußball-Zweitligist Hamburger SV ist auch im fünften Spiel in Serie sieglos geblieben und hat damit im Aufstiegskampf weiter an Boden eingebüßt. Die Hanseaten kamen im Heimspiel gegen den Karlsruher SC am Donnerstag nicht über ein 1:1 hinaus. Mit 52 Punkten bleiben die Hamburger aber zunächst Tabellen-Dritter hinter dem VfL Bochum (60) und Greuther Fürth (57). Bei den Gästen spielten Kevin Wimmer und Christoph Kobald durch, Markus Kuster war Ersatz.