Bayen-Stadion hat jetzt keinen Rasen mehr

Am Freitag soll der FC Bayern in der Allianz Arena das Ligaspiel gegne Augsburg austragen, derzeit fehlt dafür allerdings die Spielfläche.

Fans, die diese Bilder sehen, sind irritiert. Ehe in fünf Tagen (Fr., ab 20.30 Uhr im Sport24-LIVETICKER) sich die deutsche Bundesliga mit dem Spiel von Tabellenführer Bayern gegen den FC Augsburg aus der Länderspielpause zurückmeldet, gleicht der Boden in der Bayern-Heimat einem Acker.

Passend zur tristen Herbststimmung und der Kälte ist die Spielfläche voller brauner Erde. Was ist da los, fragen sich viele? Kann hier überhaupt in wenigen Tagen gespielt werden? Die Antwort lautet: JA.

Rasenwechsel war geplant

Der Rasenwechsel war sogar lange Zeit geplant und der Zeitpunkt ist alles andere als ein Zufall. Nach dem NFL-Hit der New York Giants gegen die Carolina Panthers am vergangenen Wochenende wollte man das Grün in der Allianz Arena planmäßig abtragen und austauschen.

Bis Samstag waren die Arbeiter damit beschäftigt, den alten Untergrund abzutragen. Bis Freitag wird der neue Hybridrasen, ein Gemisch aus Kunstrasen und Naturrasen, neu ausgerollt. Die Rollen dafür stehen schon bereit, sobald alle ausgerollt und befestigt sind, kann in kürzester Zeit gespielt werden. Dem Bundesliga-Hit am Freitag sollte also nichts mehr im Wege stehen.